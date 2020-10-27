Лукашенко дає омонівцям квартири і погашає кредити, – опозиціонер

ОМОН – одна з опор, на яких сьогодні тримається режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Саме тому він намагається всіляко підкупити силовиків.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Омонівці будуть жити в достатку. Їм не тільки обіцяні вищі зарплати, але і квартири. Також достроково погашаються кредити, які вони понабирали", – розповів він.

У той же час опозиціонер зауважив, що ОМОН – "найостанніший" в ряду структур, що фінансуються з бюджету країни.

"Є інші групи населення, вони дуже активно беруть участь в протестному русі. Я думаю, якщо зменшиться зарплата у тих же вчителів, бібліотекарів, у тих, хто зав'язаний на бюджет, то вони вийдуть на вулицю. Тому що поки їх утримують на робочих місцях тільки ті мізерні зарплати", – пояснив Лебедько.

Як писав OBOZREVATEL, в Комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що "екстремістські дії" протестуючих можна кваліфікувати як акт тероризму.