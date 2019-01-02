Про котиков и новогоднее послание Лукашенко.

Лукашенко и вся госпропаганда просто ушли в молчанку. Дважды в течение пяти дней Лукашенко летал к Путину на переговоры и в общей сложности около шести часов общался с ним один-на-один, выслушивал требования Путина, торговался и обсуждал, какие части суверенитета готов сдать в обмен на дальнейшую экономическую и политическую поддержку. И что же по результатам секретных переговоров сообщили общественности Лукашенко и его команда? Ровным счётом ни-че-го.

После первых переговоров пресс-секретарша отпустила комментарий на пять предложений в чрезвычайно общих фразах про "конструктивные" переговоры. После вторых на сайте официального новостного агентства целый день в качестве главной топ-новости висела заметка про... котов Лукашенко и рыжего кота Немо, который-де успел стать публичным! Большего издевательства и презрения к общественности сложно себе представить.

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Ясно, что Лукашенко в шоке от провальных переговоров, но учитывая значимость события и будучи так называемым (самопровозглашённым) лидером мог бы собраться и соизволить прояснить гражданам ситуацию. Вообще в бюджет-2019 уже заложены потери от российского налогового манёвра. Но у Лукашенко были ожидания выторговать у России компенсации, которые в таком случае пошли бы в резервный фонд президента на любые угодные категории расходов. По факту, в первую очередь связанные прямо или косвенно с его текущей избирательной кампанией.

И что же новогоднее обращение? В нём также ни-че-го. Блеклая неуверенная речь. Никакого перспективного месседжа. Выступление политического трупа.