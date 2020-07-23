Лукашенко боїться віддавати правління синові, – опозиціонер

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір провести конституційну реформу, щоб колосальні повноваження, якими він володіє, не дісталися його старшому синові Віктору.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Лукашенко замислюється над ситуацією, коли він не президент. Наприклад, президент – його старший син. Коли він уявляє, що повноваження, нічим не контрольовані, опиняються в чиїхось руках, навіть родинних, йому стає страшно", – заявив опозиціонер.

За його словами, в даний час в Білорусі фактично не діє третина статей Основного закону, багато "зав'язані на волюнтаристських рішеннях Лукашенка".

Як прогнозує Лебедько, відразу ж після чергових президентських виборів, які пройдуть в країні 9 серпня, Лукашенко розпочне активно просувати конституційну реформу, для якої у нього є дві підстави.

Перше – треба буде щось продавати в обмін на те, що він призначить себе президентом, зокрема, ділитися повноваженнями з іншими гілками влади. Друге – мінімізувати ризики, пов'язані з приходом до влади нового обличчя і його фактично необмеженими повноваженнями.

Нагадаємо, Віктор Лукашенко 1975 року народження в даний час займає пост помічника президента Білорусі з національної безпеки і члена Ради безпеки країни. Він перший віце-президент Національного олімпійського комітету Республіки Білорусь. Одружений, має 4 дітей.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Анатолієм Лебедьком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що нібито у президента Білорусі Олександра Лукашенка стався гіпертонічний криз і його госпіталізували.