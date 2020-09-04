Лукашенко боїться білорусів, тому бігає з автоматом, – членкиня Координаційної ради

Олександр Лукашенко, який п'ять термінів поспіль займав пост президента Білорусі, боїться учасників протестів.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 4 вересня членкиня Координаційної ради Марія Колесникова заявила, що саме з цієї причини його можна побачити з автоматом.

Вона заявила, що, коли учасники протестів збираються разом, вони відчувають в собі неймовірну силу.

"У цей момент я розумію, що єдиний, хто боїться, – це якраз Лукашенко, який надягає на себе автомат, оточує себе ланцюгом ОМОНу і бігає по своїй резиденції", – зазначила Колесникова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли нове фото з автоматом Олександра Лукашенка, з яким той з'явився на території своєї резиденції.

Це вже не перший подібний випадок, коли він з'явився на публіці зі зброєю.