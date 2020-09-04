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Лукашенко боїться білорусів, тому бігає з автоматом, – членкиня Координаційної ради

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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Колесникова назвала причину, чому Лукашенко бігає з автоматом

Колесникова назвала причину, чому Лукашенко бігає з автоматом. Фото "Медуза".

Олександр Лукашенко, який п'ять термінів поспіль займав пост президента Білорусі, боїться учасників протестів.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 4 вересня членкиня Координаційної ради Марія Колесникова заявила, що саме з цієї причини його можна побачити з автоматом.

Вона заявила, що, коли учасники протестів збираються разом, вони відчувають в собі неймовірну силу.

"У цей момент я розумію, що єдиний, хто боїться, – це якраз Лукашенко, який надягає на себе автомат, оточує себе ланцюгом ОМОНу і бігає по своїй резиденції", – зазначила Колесникова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли нове фото з автоматом Олександра Лукашенка, з яким той з'явився на території своєї резиденції.

Це вже не перший подібний випадок, коли він з'явився на публіці зі зброєю.

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БілорусьСвобода слова Савіка ШустераПротести у БілорусіМарія КолесниковаСавік ШустерОлександр Лукашенко
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