Лукашенко більше не законний лідер Білорусі, – президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа поставив під сумнів легітимність Олександра Лукашенка як лідера Білорусі.

В інтерв'ю Sky News він заявив, що Лукашенко більше не є законним лідером, і у нього залишається мало часу на те, щоб погодитися на діалог з опозицією.

Також президент Литви зазначив, що нормальних відносин з їхнім сусідом Білоруссю бути "не може доти, доки не буде проведено вільні вибори".

Він попередив Європу, що якщо вона проігнорує кризу в Білорусі, то країна ризикує стати державою-сателітом Росії.

"Якщо ми будемо пасивно спостерігати за тим, що відбувається, Білорусь може бути повністю інтегрована в Росію. Ми – не тільки Литва, але і весь Європейський Союз – зацікавлені в тому, щоб Білорусь була стабільною, демократичною і суверенною державою", – додав Науседа.

Нагадаємо, що раніше експрезидент Литви Даля Грібаускайте назвала Лукашенка "диктатором із закривавленими руками".

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