Лукашенко більше не законний лідер Білорусі, – президент Литви
Президент Литви Гітанас Науседа поставив під сумнів легітимність Олександра Лукашенка як лідера Білорусі.
В інтерв'ю Sky News він заявив, що Лукашенко більше не є законним лідером, і у нього залишається мало часу на те, щоб погодитися на діалог з опозицією.
Також президент Литви зазначив, що нормальних відносин з їхнім сусідом Білоруссю бути "не може доти, доки не буде проведено вільні вибори".
Він попередив Європу, що якщо вона проігнорує кризу в Білорусі, то країна ризикує стати державою-сателітом Росії.
"Якщо ми будемо пасивно спостерігати за тим, що відбувається, Білорусь може бути повністю інтегрована в Росію. Ми – не тільки Литва, але і весь Європейський Союз – зацікавлені в тому, щоб Білорусь була стабільною, демократичною і суверенною державою", – додав Науседа.
Нагадаємо, що раніше експрезидент Литви Даля Грібаускайте назвала Лукашенка "диктатором із закривавленими руками".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що основу громадян, які зараз протестують у країні, становлять люди безробітні і з кримінальним минулим.
Також Лукашенко запевнив, що він перебуває в країні і "поки живий".
При цьому російський політолог Валерій Соловей повідомив, що у Лукашенка трапився інсульт.