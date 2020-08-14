Лукашенко більше не законний лідер Білорусі, – президент Литви

Мирослав Семенюк Світ 13:00, 14.08.2020 Оновлено: 13:32, 14.08.2020

Президент Литви Гітанас Науседа поставив під сумнів легітимність Олександра Лукашенка як лідера Білорусі.

В інтерв'ю Sky News він заявив, що Лукашенко більше не є законним лідером, і у нього залишається мало часу на те, щоб погодитися на діалог з опозицією.

Також президент Литви зазначив, що нормальних відносин з їхнім сусідом Білоруссю бути "не може доти, доки не буде проведено вільні вибори".

Він попередив Європу, що якщо вона проігнорує кризу в Білорусі, то країна ризикує стати державою-сателітом Росії.

"Якщо ми будемо пасивно спостерігати за тим, що відбувається, Білорусь може бути повністю інтегрована в Росію. Ми – не тільки Литва, але і весь Європейський Союз – зацікавлені в тому, щоб Білорусь була стабільною, демократичною і суверенною державою", – додав Науседа.

Нагадаємо, що раніше експрезидент Литви Даля Грібаускайте назвала Лукашенка "диктатором із закривавленими руками".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

Казарін вказав на точку неповернення в розриві України й Росії

У Лукашенка інсульт, – політолог Соловей

Кравчук про розмову зі Скабєєвою: спілкуватися потрібно з ким завгодно

"Я не дав нажитися на дітях і заявив у СБУ. А потім звинуватили мене". Відомий спортсмен потрапив під прес чиновників

Люди кричали та вили: опубліковано відео про тортури затриманих у в'язниці Мінська