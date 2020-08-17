Лукашенко – білорусам: можемо перетворити країну на санітарний кордон, хочете реакції Росії?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив, що протести в країні можуть перетворити її в "санітарний кордон" проти Росії.

Про це Лукашенко заявив на виступ перед працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ). Він також побоюється реакції Кремля на події в країні.

"Ці вибори, результати їхні, ми переглядати не будемо. Тому що ця вимога не ваша і не робітників. Це вимога там, зверху... Ви що, хочете, щоб ще і Росія відреагувала?" – сказав він.

При цьому Лукашенко впевнений, що новий президент не протримається довго на посаді: "Якщо я піду, ви і наступному будете кричати "Іди". І рано, через два-три роки".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що вибори відбулися і пригрозив, що білоруси будуть "стояти на колінах", якщо "втратять" його.