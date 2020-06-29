Лукашенко: Білорусь – єдиний союзник Путіна, але він не буде за неї воювати
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна залишилася єдиним союзником Росії, якого та дуже боїться втратити. Разом із тим, він висловив упевненість у тому, що лідер РФ Володимир Путін не зважиться на війну проти цієї держави.
Свій прогноз Лукашенко озвучив під час зустрічі з активом Мінської області. Фрагмент його виступу показали в ефірі телеканалу "Білорусь 1". У ньому білоруський президент зазначив, що Росія зараз – у глибокій кризі, в якій їй майже немає на кого розраховувати (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Росія виявилася втягнутою в усі війни і конфлікти, з'явилися дуже серйозні внутрішні проблеми, падіння цін на вуглеводні, політична пандемія – обнулення, нова конституція. Єдиний союзник, який залишився у Росії, – Білорусь. Я часто Путіну про це говорю: "Я розумію тебе, ти не можеш Білорусь втратити, я розумію, що воювати, щоб зберегти Білорусь, ти теж не можеш", – сказав Лукашенко.
За його словами, зараз іде процес вичавлювання Росії з дуже маржинальних ринків – Євросоюзу й України. Тому вона просто не може собі дозволити воювати проти єдиного, що залишився, союзника.
"Так що, вони будуть проти нас воювати? Ми у Росії другі покупці газу після німців. Ми переробляємо величезну кількість їхньої нафти. Вони не хочуть втратити Білорусь економічно, а більше політично. Тому що це найсильніший удар по внутрішній політиці Росії", – зробив висновок глава білоруської держави.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що Росія втручається у внутрішні справи і вибори в країні. Він вважає, що за його опонентами в передвиборних перегонах стоять "ляльководи з-за кордону", включно з Російською Федерацією.