Лукашенка закликали зупинити запуск "небезпечної" Білоруської АЕС
Литва закликала незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка зупинити запуск "небезпечної" Білоруської атомної електростанції біля литовського кордону.
Відповідну заяву опублікували на сайті Міністерства закордонних справ Литви. У ньому говориться, що АЕС збільшує ядерну і природоохоронну загрози для всієї Європи.
"Литва засуджує безвідповідальні дії Білорусі, які збільшують ядерну і природоохоронну загрози не тільки для самої Білорусі чи Литви, а й для всієї Європи. Ми настійно рекомендуємо Білорусі припинити запуск АЕС до тих пір, поки не будуть виконані найвищі стандарти ядерної безпеки та екологічні вимоги", – пише МЗС.
Відзначимо, що першу в Білорусі АЕС будують з 2011 року в 18 км від білоруського міста Островець і в 50 км від литовської столиці Вільнюса. Будівництво не задовольняє Литву. Перший енергоблок БелАЕС почав свою роботу у вівторок, 3 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Білорусі в неділю, 1 листопада, відбувся Марш проти терору. На вулиці Мінська вийшли понад 10 тис. білорусів на протест проти незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.