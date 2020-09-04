Лукашенка оголосили в розшук на сайті МВС Білорусі: фотофакт

Сайт Міністерства внутрішніх справ Білорусі зламали хакери і оголосили в розшук президента Олександра Лукашенка, який займав пост глави держави п'ять термінів поспіль.

Скріншот з сайту МВС опублікувало білоруське видання "Наша Ніва" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На сайті написали, що Лукашенко звинувачується у військових злочинах проти білоруського народу і узурпації влади в Республіці Білорусь.

Також хакери оголосили в розшук главу МВС Білорусі Юрія Караєва.

Лукашенка оголосили в розшук на сайті МВС "Наша Ніва" в Telegram

Хакери зламали сайт МВС Білорусі "Наша Ніва" в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережі висміяли заяву Олександра Лукашенка про нібито брехню канцлера Німеччини Ангели Меркель про отруєння "Новачком" російського опозиціонера Олексія Навального.

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