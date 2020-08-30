Брат повішеного активіста: не знаю, хто любив Лукашенка, всі мовчали, а він пускав пил в очі

Олександра Лукашенка могли вибрати чесно лише на перший термін президентства в Білорусі – в 1994 році.

Таку думку в інтерв'ю YouTube-каналу "Редакція OBOZREVATEL" висловив брат убитого в Мінську активіста Микити Кривцова Павло Кухта (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Микита Кривцов, знайдений повішеним у Мінську. InfoResist

"Я не знаю, хто любив Лукашенка. Просто всі мовчали. Не було у нього підтримки. Проголосували, може, в перший раз, у 1994 році. Тоді, може, проголосували, тому що після розпаду СРСР він вийшов із гаслами "давайте повернемо Радянський союз". Туди вливала гроші Росія, наскільки мені відомо", – сказав Кухта.

Він підкреслив, що влада в Білорусі неодноразово дуже жорстко прибирала суперників, зникали незалежні журналісти.

"Тоді може його люди єдиний раз і вибрали нібито чесно, а в подальшому, наскільки я читав, вивчав, більше не було чесних виборів. Увесь час була фальсифікація і все", – зазначив чоловік.

Він вважає, що реальна підтримка Лукашенка, можливо, в 30-40%, раніше трималася через те, "що він подобався людям".

"По телевізору показували, як він приїжджає на якийсь завод і починає розганяти всіх. По телевізору це показували так, а коли починаєш заглиблюватися, розумієш, що це не так. Просто людей переводять із посади на посаду, нікого не садять. Він пускав пил в очі й показував себе таким президентом із народу. Ось напевно той контингент, яким за 50 років, то вони підтримували...

Але зараз вже інший вік, інтернет і тому вже всі люди, які вміють користуватися інтернетом, все прекрасно розуміють", – сказав Кухта.

Пропонуємо подивитися запис інтерв'ю:

Як повідомляв OBOZREVATEL, зниклий 12 серпня в Мінську демонстрант Микита Кривцов був знайдений мертвим у Партизанському районі міста. Його сильно побите тіло знайшли повішеним в лісопарку на вулиці Парниковій.