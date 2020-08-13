Лукашенка хочуть позбавити ступеня доктора КНУ імені Шевченка

Юрій Сергієнко Світ 00:15, 14.08.2020

Президента Білорусі Олександра Лукашенка на тлі протестів в країні можуть позбавити звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Це питання має намір розглянути вчена рада КНУ у вересні, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.

"Таке питання розглядатиме вчена рада, яка і привласнює такі почесні звання", – сказав він.

За словами Бугрова, є велика ймовірність, що рішення буде ухвалене.

"Я як член вченої ради підтримую позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ", – зазначив проректор.

Нагадаємо, що відповідний диплом президенту Білорусі в листопаді 2009 року вручив нинішній ректор вишу Леонід Губерський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі з 9 серпня проходять акції протесту проти результатів виборів президента, в яких переміг Олександр Лукашенко.

В Євросоюзі відмовилися визнавати результати виборів, назвавши їх невільними і несправедливими.

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