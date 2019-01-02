''Лукашенка доведеться вбити'': розкрито підлий план Путіна щодо Білорусі

Росія зацікавлена в тому, щоб "зняти" Лукашенка з посади президента Білорусі,

Як розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Народной правде", причина полягає в тому, що Лукашенко не виправдав бажань російського глави Володимира Путіна, який сподівався, що "Білорусь оголосить про входження в РФ".

"Лукашенко продовжує поки вислизати. До речі, недавно в одному з інтерв'ю Лукашенко прямо говорив, що на нього тиснуть, змушують відмовитися від незалежності, шантажують цінами на нафту, тому ми не можемо говорити про братерські відносини з Росією. Маневрує як хоче", — нагадав публіцист.

"Я думаю, Лукашенко не здасться. Тому не знаю, як Кремлю його прибрати, хіба що доведеться вбити. Дуже ймовірно, що вони з ним будуть якось розбиратися під 2020 й рік, коли в Білорусі намічені президентські вибори", — вважає Піонтковський.

На думку публіциста, громадяни Білорусі підтримають Лукашенка, якщо він раптом "оголосить себе захисником білоруської незалежності від російської експансії".

"У Білорусі більшість сприймала себе радянськими людьми, але за роки незалежності білоруська самосвідомість зросла. Білорусам не подобається входження до складу Росії", — додав він.

Путін і Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко під час новорічного звернення проігнорував тему тіснішої інтеграції з Росією, сказавши громадянам Білорусі, що країна потребує їх інтелекту й енергії. "Пам'ятайте: ніхто, ніколи і ніде не любитиме та не берегтиме вас так, як вдома", — говорив він.

Ще до цього Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою. "Я вже не кажу братською державою, тому що, як мене інформують, у Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне", — заявляв політик.

Водночас Лукашенко встиг "прогнувся" перед Путіним під час нової зустрічі в Москві, а незабаром і взагалі заговорив про важливість союзу з Росією, передавши особисті вітання главі РФ.