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6 листопада • оновлено в 22:35
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Помпео раптово передумав їхати в Україну: розкрито деталі

3.4т Читати матеріал російською

Держсекретар США Майк Помпео нібито раптово скасував свій візит в Україну через розслідування у справі можливого імпічменту американського лідера Дональда Трампа.

Про це з посиланням на колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера повідомив у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Сергій Лещенко.

"Помпео скасував свій візит в Україну. Це трапилося минулого тижня через два дні після того, як було запропоновано", – написав він.

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Помпео раптово передумав їхати в Україну

Помпео раптово передумав їхати в Україну

За словами Лещенка, Пайфер зазначив у своїх записах за підсумками зустрічей в Україні, що Київ висловлює занепокоєння з приводу скасування візиту Помпео і пов'язує це саме з імпічментом Трампа.

Помпео раптово передумав їхати в Україну: розкрито деталі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту в американців.

  • Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Сергій Лещенко Дональд Трамп Майк Помпео
Місце
США
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семенов Александр
семенов Александр
цэ зрада чы пэрэмога?
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Pooh Vini
Pooh Vini
С президентством зеленского это связано
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Шеф, усе пропало, барин нас разлюбил и послал далеко, далеко ..., откуда дети появляются.
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