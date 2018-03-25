"Лондон гудбай?" У Британії "взялися" за зама Медведєва

Міжнародна громадська організація "Transparency International" звернулася до уряду Великобританії з проханням ініціювати розслідування проти віце-прем'єра РФ Ігоря Шувалова.

Питання стосується його майна в туманному Альбіоні, пишуть "Регіони Росії".

За даними "Transparency International", російський чиновник володіє в британській столиці квартирою вартістю понад мільйон фунтів стерлінгів, а власники нерухомості, вартість якої від 50 тисяч фунтів, згідно з британським законодавством, зобов'язані відзвітувати про походження цих грошей.

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Крім того, вартість квартири, стверджують громадські працівники, явно перевищує задекларовані Шуваловим в туманному Альбіоні доходи, причому - в рази.

Наступний крок після запиту "Transparency International" може стати вкрай болючим для Ігоря Шувалова, відзначає видання. "Лондон, гудбай?" - іронізують журналісти.

Як повідомляв "Обозреватель", в Підмосков'ї замурували вікна в житловому будинку, щоб його жителям не було видно палац заступника прем'єр-міністра Росії Ігоря Шувалова.