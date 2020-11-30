Локдаун в Англії дозволив знизити кількість заражень COVID-19 на 30%

Завдяки загальнонаціональному локдауну в Англії, який тривав місяць, кількість заражень коронавірусом COVID-19 знизилася на 30% і зараз пандемія в країні відступає.

Як пише Reuters, такі результати показало масштабне дослідження, в якому взяли участь понад 100 000 добровольців.

Нагадаємо, що другий за час пандемії тотальний карантин був введений в Англії з 5 листопада. Так влада країни вирішила приборкати швидке зростання кількості інфекцій і захистити свою систему охорони здоров'я. З 2 грудня англійці повернуться до регіональних обмежувальних заходів.

Згідно із проміжними результатами дослідження Імперського коледжу Лондона та Ipsos MORI, рівень інфікування після місячного локдауну впав на 30%, до 96 осіб на 10 000 інфікованих у період з 13 до 24 листопада. Попередній показник у період з 16 жовтня до 2 листопада був на рівні 130 випадків зараження на 10 000 осіб.

"Результати показують, що кількість випадків захворювання росла, коли країна йшла на локдаун, але за цим послідувало зниження, оскільки національні заходи успішно знизили рівень інфікування по всій країні", – відзначили в Міністерстві охорони здоров'я Англії.

Також у відомстві додали, що хоча поширеність хвороби все ще висока, вона продемонструвала різке зниження в декількох районах північної Англії, які з початку грудня повинні ввести найжорсткіший рівень обмежень.

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