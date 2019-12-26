Із повітря, землі і моря! Лівія попросила Ердогана ввести війська

У четвер, 26 грудня, уряд Лівії попросив у Туреччині військової підтримки "з повітря, землі і моря", щоб відбити наступ східних сил на столицю країни Тріполі.

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters. У Стамбул був відправлений офіційний запит.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий вже в наступному місяці направити війська до Лівії, щоб захистити столицю країни.

Лівія попросила Ердогана ввести війська

Відзначимо, в останні дні конфлікт у Лівії загострився. У зв'язку з цим Туреччина ратифікувала угоду, яка дозволяє їй постачати військову допомогу оточеному уряду в Тріполі.

Ситуація в Лівії така: в Бенгазі на сході діє уряд, його підтримують арабські країни, в Тріполі на заході – інший, створений за підтримки ООН і ЄС, його підтримує і Туреччина.

Східній владі допомагає армія генерала Халіфи Хафтара, яка останні місяці намагається захопити Тріполі. Його підтримують Росія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Йорданія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ердоган заявив, що на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі і в Сирії.

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