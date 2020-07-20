Литва вивела Україну зі списку країн ризику

Литва оновила список країн, після відвідування яких потрібна 14-денна самоізоляція, виключивши з нього Україну.

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Як повідомила канцелярія сейму Литви, новий список був представлений 17 липня і почав діяти з 20 липня.

Тепер жителям Литви, які повернулися з України, самоізоляція не потрібна.

У той же час країна ввела двотижневу самоізоляцію для тих, хто повернувся з Хорватії, Ісландії та Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ України оновило списки країн "червоної" і "зеленої" зон в зв'язку з пандемією COVID-19.

Зокрема, до країн так званої зеленої зони віднесли Туреччину, Єгипет, Албанію, Болгарію, Чехію, Сербію, Хорватію, Польщу, Грецію, Угорщину і Латвію.

Тоді як до "червоної" належать США, Вірменія, Ізраїль, Чорногорія, Росія, Молдова, Казахстан і Білорусь.