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18 листопада • оновлено в 21:47
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Пліч-о-пліч з Україною: в ЄС відкрито виступили проти Путіна

5.1т
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Глава Сейму Литви Вікторас Працкетіс закликав свою країну і весь Європейський Союз стати на захист України через агресію Росії.

Свою позицію він висловив під час спільного брифінгу зі спікером Верховної Ради України Дмитром Разумковим, який пройшов після їх зустрічі в Києві у понеділок, 18 листопада, пише "Укрінформ".

"Найімовірніше, ми рухаємося в правильному напрямку. Можливо, не так глибоко занурюємося, як хотілося б, але перше, що ми повинні зробитими повинні забезпечити чітку і постійну підтримку України всіма членами Європейського Союзу", – заявив Працкетіс.

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Литва виступила проти Путіна через Україну

Литва виступила проти Путіна через Україну

Разумков у свою чергу наголосив на важливості такої підтримки. "Я хотів би подякувати за формат "Балтік Плюс", але ми плануємо його розширювати, і також можливі спільні візити в інші держави, наприклад, у Сполучені Штати Америки, для підтримки боротьби за територіальну цілісність нашої держави і захисту тих базових цінностей, які повинні існувати в світі", – сказав він.

Водночас глава литовського Сейму запевнив Разумкова, що "Литва завжди стоїть пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі з російською агресією, підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України".

"Ми завжди підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму і будемо порушувати питання України в рамках різних міжнародних форматів", – наголосив він.

Працкетіс зазначив, що Литва підтримує "конкретні кроки України щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі". "І ми сподіваємося, що Росія зробить відповідно такі ж кроки і відкличе сепаратистів із боку Донбасу", – додав він.

В ЄС виступили проти Путіна

В ЄС виступили проти Путіна

Литва стала на захист України

Литва стала на захист України

В ЄС закликали підтримати Україну

В ЄС закликали підтримати Україну

Литва стала на захист України

Литва стала на захист України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естонії ополчилися проти Росії, закликавши Євросоюз не зраджувати своїм принципам через Кремль.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особи
Дмитро Разумков Володимир Путін
Місце
Литва
Теги
Верховна Рада України Європейський Союз
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ivanov sergej
ivanov sergej
нато парализовано страхом вместе с украиной.их удел быть озабоченными и совершении терр актов и провокаций.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ах, какой "мощный" заголовок! А по сути, шо-то типа :"Польский сантехник в Англии высказал свою поддержку Урине и призвал к этому всех сантехников и таксистов"...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Дупа к дупе.
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