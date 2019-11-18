Пліч-о-пліч з Україною: в ЄС відкрито виступили проти Путіна

Глава Сейму Литви Вікторас Працкетіс закликав свою країну і весь Європейський Союз стати на захист України через агресію Росії.

Свою позицію він висловив під час спільного брифінгу зі спікером Верховної Ради України Дмитром Разумковим, який пройшов після їх зустрічі в Києві у понеділок, 18 листопада, пише "Укрінформ".

"Найімовірніше, ми рухаємося в правильному напрямку. Можливо, не так глибоко занурюємося, як хотілося б, але перше, що ми повинні зробити – ми повинні забезпечити чітку і постійну підтримку України всіма членами Європейського Союзу", – заявив Працкетіс.

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Разумков у свою чергу наголосив на важливості такої підтримки. "Я хотів би подякувати за формат "Балтік Плюс", але ми плануємо його розширювати, і також можливі спільні візити в інші держави, наприклад, у Сполучені Штати Америки, для підтримки боротьби за територіальну цілісність нашої держави і захисту тих базових цінностей, які повинні існувати в світі", – сказав він.

Водночас глава литовського Сейму запевнив Разумкова, що "Литва завжди стоїть пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі з російською агресією, підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України".

"Ми завжди підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму і будемо порушувати питання України в рамках різних міжнародних форматів", – наголосив він.

Працкетіс зазначив, що Литва підтримує "конкретні кроки України щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі". "І ми сподіваємося, що Росія зробить відповідно такі ж кроки і відкличе сепаратистів із боку Донбасу", – додав він.

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