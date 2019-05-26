Литва обрала нового президента: що він говорив про Росію та Україну

Економіст і викладач університету Гітанас Науседа стане майбутнім президентом Литви.

Як передає Delfi, екзит-поли свідчать про те, що банкір набрав близько 73% голосів, тоді як його опонент, екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте набрала близько 25%.

Незважаючи на те, що офіційні результати поки не оголошені, кандидат від консерваторів вже визнала свою поразку і привітала опонента з перемогою.

Цікаво, що в першому турі голосування кандидатів розділив всього 1% голосів, але Науседа був не в лідерах.

Шимоніте та Науседа bnn-news.ru

Що стосується ставлення майбутнього президента Литви до України і Росії, він висловлюється щодо Москви менш прямолінійно, ніж його конкурентка, але називає політику Кремля агресивною.

На його думку, відносини у Литви з Росією можуть змінитися тільки в тому випадку, якщо російський уряд почне дотримуватися Мінських угод, а ось Білорусі він готовий дати шанс.

Візитів до Москви Науседа не планує, але і повністю переривати зв'язку не хоче - особливо в питаннях торгівлі.

"Вважаю, що зв'язки з російськими людьми повинні стати нашим найважливішим пріоритетом, так як з цими людьми ми маємо жити і тоді, коли термін повноважень нинішнього кремлівського керівника закінчиться", - сказав він.

Гітанас Науседа Baltnews

Як повідомляв OBOZREVATEL, останні десять років президентом Литви була Даля Грібаускайте і за законодавством їй не можна було балотуватися в цей раз. Раніше Грібаускайте яскраво приструнила кремлівських пропагандистів на саміті НАТО в Брюсселі, які намагалися витягнути з неї слова про те, що її країна боїться Росію.

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