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4 вересня • оновлено в 18:08
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Литва готується до атомної катастрофи через Білорусь: у чому причина

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Вільнюс готується до потенційної катастрофи через неминуче відкриття атомної електростанції в 40 кілометрах по іншу сторону кордону з Білоруссю.

Про це пише Bloomberg. Після кількох інцидентів під час будівництва і спроб приховати їх, багато хто вважає АЕС біля міста Островець, яку будує Росія, небезпечною.

Литовська влада навіть закупила йод в таблетках на 900 тисяч євро на випадок витоку радіації в Білорусі. Також вони проведуть навчання для перевірки готовності до катастрофічних подій.

Білоруська АЕС

Білоруська АЕС

belvpo.com

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"Все, що ви бачили в серіалі "Чорнобиль", буде тут: сирени, рятувальники і вертольоти", – сказав голова Ради громадської захисту Едгарас Геда. Його відомство проводить навчання.

"Люди досі пам'ятають Чорнобиль. Багато наших родичів включно з моїм дядьком були відправлені на ліквідацію наслідків. Тому у нас є досвід з перших рук. Ми не збираємося міркувати, чи відбудеться катастрофа. Ми готуємося до неї", – додав Геда.

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Нагадаємо, Білоруська АЕС будується поруч з містом Островець в Гродненській області, в 50 кілометрах від столиці сусідньої Литви. Генпідрядником будівництва є "Атомстройекспорт" (входить у Росатом). Литва висуває претензії до БілАЕС практично з моменту рішення Мінська про її будівництво. Парламент цієї країни ухвалив, що електростанція несе "загрозу для національної безпеки" республіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ангела Меркель закликала Європейський союз не допустити атомної загрози з Білорусі. На її думку, ЄС повинен стежити за безпекою атомної електростанції.

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Литва Вільнюс
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CARGO 100
CARGO 100
"Литовские власти даже закупили йод" ... Дурни, пусть закупают горилку и "Грохот" в Украине ...
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Вот ДБ. 900 тыс евро на ветер. А ведь могли бы галоперидол купить, он крышу слетевшую с шарниров реально на место поставит.
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