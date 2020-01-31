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31 січня • оновлено в 18:10
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Знову "нацисти": країна-друг України викинула пропагандистку Путіна

1.2т
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Кореспондентку російського пропагандистського телеканалу "Звезда" Юлію Шатілову депортували з Литви.

У п'ятницю, 31 січня, її затримали в аеропорту Вільнюса під час паспортного контролю, повідомляється на сайті каналу.

Виявилося, що журналістці анулювали шенгенську візу. У посольстві РФ підтвердили, що кореспондентка покинула Литву та повертається в Москву.

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"Її дійсно затримали в аеропорту Вільнюса. Вона в'їжджала на територію Литви через візу Латвії. Латвія анулювала візу. Вона їхала знімати програму "Главное с Ольгой Беловой", – розповіла пресслужба "Звезды".

Пропагандистське видання зазначило, що дівчина п'ять годин провела в зоні прикордонного контролю аеропорту.

Причиною інциденту ЗМІ назвало попередній матеріал пропагандистки, в якому вона повідомляла про "нацистську символіку" на одній з акцій в Ризі.

Сама журналістка з цього приводу зробила дивну заяву, стверджуючи, що в країні "піднімає голову націоналізм".

"Як сказано в документі, виданому мені прикордонним контролем Литви, моя віза була анульована на початку грудня. Це як раз після виходу мого резонансного репортажу про факельні ходи в центрі Риги, на яких все частіше можна побачити прапори нащадків прихильників нацистів.

Висновок напрошується сам собою – в Латвії піднімає голову націоналізм і безцеремонно порушуються права російськомовного населення. Мабуть як помсту за цей та інші репортажі, латвійська влада знайшла лазівку", – сказала Шатілова.

Юлія Шатілова пояснила депортацію з Литви

Юлія Шатілова пояснила депортацію з Литви

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Іраку був убитий позаштатний репортер-оператор Сааф Галі, який співпрацював із російськими пропагандистськими виданнями.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
російська пропаганда
Місце
Литва Вільнюс
Теги
пропаганда Новини Росії
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Страна друг Украины со времён ВМВ, в которой они участвовали на стороне нацистской Германии.
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Pollak John
Pollak John
гнать надо ватничков сраным веником отовсюду ..Кроме горя и разрух это стадо ничего не принесёт .
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нацисты не любят правду! А нацистская символика у памятника Свободы в Риге правда была! Я сама видела!
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