Знову "нацисти": країна-друг України викинула пропагандистку Путіна

Кореспондентку російського пропагандистського телеканалу "Звезда" Юлію Шатілову депортували з Литви.

У п'ятницю, 31 січня, її затримали в аеропорту Вільнюса під час паспортного контролю, повідомляється на сайті каналу.

Виявилося, що журналістці анулювали шенгенську візу. У посольстві РФ підтвердили, що кореспондентка покинула Литву та повертається в Москву.

"Її дійсно затримали в аеропорту Вільнюса. Вона в'їжджала на територію Литви через візу Латвії. Латвія анулювала візу. Вона їхала знімати програму "Главное с Ольгой Беловой", – розповіла пресслужба "Звезды".

Пропагандистське видання зазначило, що дівчина п'ять годин провела в зоні прикордонного контролю аеропорту.

Причиною інциденту ЗМІ назвало попередній матеріал пропагандистки, в якому вона повідомляла про "нацистську символіку" на одній з акцій в Ризі.

Сама журналістка з цього приводу зробила дивну заяву, стверджуючи, що в країні "піднімає голову націоналізм".

"Як сказано в документі, виданому мені прикордонним контролем Литви, моя віза була анульована на початку грудня. Це як раз після виходу мого резонансного репортажу про факельні ходи в центрі Риги, на яких все частіше можна побачити прапори нащадків прихильників нацистів.

Висновок напрошується сам собою – в Латвії піднімає голову націоналізм і безцеремонно порушуються права російськомовного населення. Мабуть як помсту за цей та інші репортажі, латвійська влада знайшла лазівку", – сказала Шатілова.

Юлія Шатілова пояснила депортацію з Литви Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Іраку був убитий позаштатний репортер-оператор Сааф Галі, який співпрацював із російськими пропагандистськими виданнями.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.