Литовський депутат-противник ЛГБТ включився в онлайн-нараду Сейму з голим чоловіком за спиною. Відео
Депутат Сейму Литви від партії "Порядок і справедливість" Пятрас Гражуліс "засвітив" голого чоловіка в своїй кімнаті під час онлайн-наради парламентського комітету з культури.
Трансляція була опублікована на YouTube-каналі Сейму (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Гражуліс включив камеру для доповіді, а в цей момент до нього підійшов чоловік без одягу. Депутат відразу відключився, а потім знову підключився вже сам.
Глава комітету Вітаутас Юозапайтіс зазначив, що інші люди, які сидять поруч з депутатами під час нарад, можуть становити небезпеку для їх репутації.
"Безумовно, це обов'язок кожного члена парламенту – забезпечити, щоб жодна зайва людина не з'явилася під час зустрічі. Це питання, чому вони напівголі в робочий час. Звичайно ж, ви можете сказати, що це особисте життя кожного, але ви ж підключені до нараді Сейму", – прокоментував він.
Гражуліс відомий як противник ЛГБТ-спільноти. Зокрема, він засуджував проведення гей-прайду в Вільнюсі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
член партії "Фідес" і депутат Європарламенту Йожеф Шайер подав у відставку після того, як його зловили на секс-вечірці в Брюсселі.
У ній брало участь близько 25 осіб, переважно чоловіки. У західній пресі вечірку описують як "гей-оргію" (gay gang bang, груповий секс за участю геїв).
Організатор таких вечірок Давид Манжелія розповів, що їх відвідують політики з різних країн, зокрема й з України.
В останні роки політсила "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана позиціонувала себе як партія проти рівноправності ЛГБТ-спільноти в країні.
Сам Шайер відомий як противник одностатевих шлюбів. Він просував поправку до Конституції Угорщини про те, що шлюб – це союз виключно чоловіки і жінки.