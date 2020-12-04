Литовський депутат-противник ЛГБТ включився в онлайн-нараду Сейму з голим чоловіком за спиною. Відео

Депутат Сейму Литви від партії "Порядок і справедливість" Пятрас Гражуліс "засвітив" голого чоловіка в своїй кімнаті під час онлайн-наради парламентського комітету з культури.

Трансляція була опублікована на YouTube-каналі Сейму (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Гражуліс включив камеру для доповіді, а в цей момент до нього підійшов чоловік без одягу. Депутат відразу відключився, а потім знову підключився вже сам.

Глава комітету Вітаутас Юозапайтіс зазначив, що інші люди, які сидять поруч з депутатами під час нарад, можуть становити небезпеку для їх репутації.

"Безумовно, це обов'язок кожного члена парламенту – забезпечити, щоб жодна зайва людина не з'явилася під час зустрічі. Це питання, чому вони напівголі в робочий час. Звичайно ж, ви можете сказати, що це особисте життя кожного, але ви ж підключені до нараді Сейму", – прокоментував він.

Гражуліс відомий як противник ЛГБТ-спільноти. Зокрема, він засуджував проведення гей-прайду в Вільнюсі.

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