Літаки США і Туреччини "зчепилися" над Сирією: деталі небезпечного інциденту

Американський військовий літак перехопив турецькі винищувачі над Сирією.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Fox News. Зазначається, що на перехоплення літаків вилетіли декілька американських F-15, а також ударні вертольоти AH-64D Apache.

Небезпечний інцидент трапився над американською базою неподалік від міста Айн-Ісса. За словами журналіста, Вашингтон уже направив офіційну скаргу міністерству оборони Туреччини.

За інформацією ЗМІ, турецькі літаки, що беруть участь в операції "Джерело миру" на півночі Сирії, занадто близько підлетіли до військових США, які розташовуються у цій частині країни.

U.S. military sends F-15 fighter jets, Apache gunships in "show of force" to disburse Turkish-backed forces who came "very close" to U.S. troops west of Ain Issa, Syria. Turkish-backed fighters “violated a standing agreement" not to threaten American troops: U.S. official