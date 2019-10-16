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16 жовтня • оновлено в 09:39
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Літаки США і Туреччини "зчепилися" над Сирією: деталі небезпечного інциденту

3.4т Читати матеріал російською

Американський військовий літак перехопив турецькі винищувачі над Сирією.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Fox News. Зазначається, що на перехоплення літаків вилетіли декілька американських F-15, а також ударні вертольоти AH-64D Apache.

Небезпечний інцидент трапився над американською базою неподалік від міста Айн-Ісса. За словами журналіста, Вашингтон уже направив офіційну скаргу міністерству оборони Туреччини.

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Літаки зіткнулися над Сирією

Літаки зіткнулися над Сирією

Ілюстрація

За інформацією ЗМІ, турецькі літаки, що беруть участь в операції "Джерело миру" на півночі Сирії, занадто близько підлетіли до військових США, які розташовуються у цій частині країни.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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