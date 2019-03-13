"Літаки Росії полетять над Варшавою": в НАТО публічно визнали загрозу нападу Путіна

Випадки порушення Росією міжнародних кордонів повітряного простору є своєрідною перевіркою НАТО на міцність і свідчать про бажання Кремля збільшити сферу свого впливу.

Про це на святкуванні 20-річчя розширення Альянсу в Празі заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він також застеріг Європу від агресії РФ, пише "ИноТВ" з посиланням на Polskie Radio.

На його думку, такими діями Росія перевіряє, чи відреагує НАТО. "Якщо ми не відреагуємо, то завтра ми будемо мати російські літаки над Прагою, над Варшавою, а, можливо, післязавтра — над Берліном", — сказав Дуда.

Ілюстрація politanalitika.ru

Він зазначив, що в останні роки поляки почали усвідомлювати, наскільки важливим є членство в НАТО.

"Геополітична ситуація, яка виникла довкола нас у 2008-му і 2014 році, коли Росія напала на Грузію, а потім на Україну, однозначно спровокувала появу давніх асоціацій: імперської політики Росії, прагнення на Захід, розширення сфери впливу, захоплення чергових країн і, перш за все, повернення своєї колишньої сфери впливу, в яку жодна з наших країн не хоче повертатися", — заявив у Празі польський лідер.

Він також звернув увагу на загрози кібербезпеки з боку Москви: хакерські атаки, поширення фейкових новин, фальшиві аккаунти в соцмережах і інше.

Використовуючи вищеназване, РФ намагається вплинути на політику і хід виборів у низці країн. На думку Дуди, це більш просунуті дії розвідувального та кібертерористичного характеру, ніж замах на екс-ГРУшника Сергія Скрипаля в Великобританії. Отруєння його та його дочки, за словами польського президента, це "демонстрація сили і крутого нахабства Росії".

"На жаль, загрози, які поневолювали нас протягом більше 40 років, сьогодні повертаються, в трохи іншому вигляді, але вони безсумнівно повертаються", — підсумував Дуда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Міноборони Чехії Лубомир Метнар включив Росію до головних загроз для НАТО.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!