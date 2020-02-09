Розбомбили школу і будинки: літаки Путіна нанесли удар по Сирії. Кадри 18+

У Сирії в неділю, 9 лютого, російська авіація вдарила по селу Кафр Нора поблизу міста Алеппо.

Бойові літаки здійснили ракетний обстріл будинків мирних жителів і початкової школи. Будівлю частково зруйновано, повідомляє SNHR (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У результаті атаки загинули цивільні особи. На Twitter-сторінці SY+ вказано, що чоловік і його дружина були вбиті, а четверо їхніх дітей отримали поранення в результаті повітряного удару по їхньому будинку.

Сирійська громадянська оборона в Twitter також повідомила про смерть двох чоловіків і ще 10 поранених.

Удар по Кафр Норану в Сирії Фото: Ahmed Kaddour

Обережно, кадри 18+

مقتل رجل وزوجته وإصابة 4 من أطفالهم جراء غارة جوية استهدفت منزلهم في بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي



تصوير: رامي السيد



🗓9 / 2/2020 📍كفرنوران, حلب, سوريا pic.twitter.com/Qs3vGxnXXC - SY + (@SY_plus) February 9, 2020

# شاهد لحظة استهداف مدينة الأتارب في ريف حلب, بالبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام, اليوم الاحد 09 شباط / 2020. # الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/6iy23qbjoj - الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 9, 2020

Потерпілий при атаці чоловік IDLIB POST

مقتل رجلين وإصابة 10 آخرين، جراء استهداف منازل سكنية ببلدة كفرنوران غربي حلب، بقصف جوي فجر اليوم الأحد 09 شباط/2020.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/UDu8Njo2tw — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі опублікували відео знищення техніки і живої сили армії Башара Асада в Сирії, союзниками якої є російські найманці.

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