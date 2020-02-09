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10 лютого • оновлено в 07:55
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Розбомбили школу і будинки: літаки Путіна нанесли удар по Сирії. Кадри 18+

5.4т
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У Сирії в неділю, 9 лютого, російська авіація вдарила по селу Кафр Нора поблизу міста Алеппо.

Бойові літаки здійснили ракетний обстріл будинків мирних жителів і початкової школи. Будівлю частково зруйновано, повідомляє SNHR (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У результаті атаки загинули цивільні особи. На Twitter-сторінці SY+ вказано, що чоловік і його дружина були вбиті, а четверо їхніх дітей отримали поранення в результаті повітряного удару по їхньому будинку.

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Сирійська громадянська оборона в Twitter також повідомила про смерть двох чоловіків і ще 10 поранених.

Удар по Кафр Норану в Сирії

Удар по Кафр Норану в Сирії

Фото: Ahmed Kaddour

Обережно, кадри 18+

Потерпілий при атаці чоловік

Потерпілий при атаці чоловік

IDLIB POST

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі опублікували відео знищення техніки і живої сили армії Башара Асада в Сирії, союзниками якої є російські найманці.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія Алеппо
Теги
постраждала дитина смерть видео фотографии ракети
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
руские-убийцы.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Красивое шоу от белых касок
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Junio Van
Junio Van
A paгули ведь ведутся...
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