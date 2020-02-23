Бойові літаки ВКС Росії атакували турецьку військову колону і перешкодили їй увійти на територію населеного пункту Аль-Бара сирійської провінції Ідліб.

Нанесення повітряних ударів по об'єктах змусило турецькі сили покинути район в цілях власної безпеки. Відповідне відео з'явилося в каналі в Telegram "Військовий оглядач" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як повідомляє російський Центр примирення ворогуючих сторін в Сирії, російські Су-24 знищили один танк, шість БМП, а також п'ять пікапів з великокаліберним озброєнням. Це зроблено на прохання влади Сирії.

Літаки РФ в Сирії атакували військову колону Туреччини Скріншот

Відзначається, що 20 лютого бандформування здійснили кілька масованих атак на підрозділи армії Сирії в напрямку Кмінас – Найраб. Четверо сирійських військових при цьому отримали поранення.

Відзначається, що сирійські війська за підтримки російської авіації відбили всі атаки і знищили турецьку техніку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійським військам, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець в провінції Ідліб.

Росія і президент Сирії Башар Асад 15 січня завдали кілька авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Загинули щонайменше 23 людини, близько півсотні зазнали поранень.

Також загинули п'ятеро турецьких військовослужбовців.

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