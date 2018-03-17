Літаки Путіна вдарили фосфорними бомбами по Сирії: десятки жертв. Опубліковано відео

Літаки, що належать Росії і армії сирійського диктатора Башара Асада, скинули фосфорні бомби на передмістя Дамаска, Східну Гуту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Авіація фашистської федерації застосувала фосфорні бомби в Східній Гуті", - йдеться у підписі до відео, опублікованому на сторінці Duncan MacLeod UA в Twitter.

У свою чергу, "Анадолу" повідомляє, що в результаті бомбардування загинула щонайменше 61 людина і сотні осіб отримали поранення. Основний удар припав на ринок населеного пункту Кефер Банта.

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За інформацією представників Управління цивільної оборони Східної Гути ( "Білі каски"), режим Асада і його прихильники продовжують обстрілювати і скидати бомби на місто, ігноруючи резолюцію Радбезу ООН щодо тимчасового перемир'я в Сирії.

Через безперервні бомбардування рятувальники не можуть витягти з-під завалів зруйнованих будівель поранених і тіла загиблих.

Авіація фашистської федерації застосувала в Східній Гуті фосфорні бомби. pic.twitter.com/oaQTgC8nng - Duncan MacLeod UA (@ DuncanUA68) 17 березня 2018 р

Як повідомляв "Обозреватель", тільки за перші п'ять днів бомбардувань Східної Гути, які почалися в кінці лютого, загинуло 368 мирних жителів.