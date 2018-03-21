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ПолітикаЕкономіка

Літаки Путіна вдарили бомбами по Сирії: багато жертв

3.8тЧитати новину російською

Російська авіація завдала ударів по табору біженців в сирійській провінції Ідліб в Сирії.

В результаті загинули близько десятка мирних жителів, як мінімум 15 людей отримали поранення, передає "Анадолу" з посиланням на повстанців.

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У Сирії збили літак Су-24: з'явилося відео катастрофи

Літак Су-24 ВКС Росії завдав два авіаудари по табору біженців в селищі Хас на півдні Ідліб. Бомбардування провели в темний час доби.

Як повідомляв "Обозреватель", авіація Путіна вдарила фосфорними бомбами по мирних жителях в Сирії.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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