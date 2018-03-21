Літаки Путіна вдарили бомбами по Сирії: багато жертв

Російська авіація завдала ударів по табору біженців в сирійській провінції Ідліб в Сирії.

В результаті загинули близько десятка мирних жителів, як мінімум 15 людей отримали поранення, передає "Анадолу" з посиланням на повстанців.

Літак Су-24 ВКС Росії завдав два авіаудари по табору біженців в селищі Хас на півдні Ідліб. Бомбардування провели в темний час доби.

Як повідомляв "Обозреватель", авіація Путіна вдарила фосфорними бомбами по мирних жителях в Сирії.