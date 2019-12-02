Літаки Путіна та Асада завдали серію ударів по Сирії: загинуло 30 мирних жителів

У понеділок, 2 грудня, в результаті авіаударів сирійської і російської авіації в Сирії були вбиті щонайменше 30 цивільних осіб.

Про це повідомило AFP із посиланням на "Сирійську обсерваторію прав людини". Відомо, що серед жертв є діти.

За даними спостерігачів, 13 мирних жителів загинули під час бомбардування ринку в населеному пункті Мааррет-ен-Нууман. Місто межує з Туреччиною і переважно утримується опозиційними силами. Ще 18 людей отримали поранення, більшість із них – у важкому стані.

Ще шість осіб загинули в результаті авіаудару ВКС РФ в інших районах провінції Ідліб на північному заході країни.

Одна людина, за даними Обсерваторії, загинула в Саракебі в південно-східній частині Ідлібу, ще одина – в селищі Аль-Сарман поблизу Мааррет-ен-Нуумана.

Під час атаки турецьких військ на місто Телль-Ріф'ат, що перебуває під контролем сирійських курдів у провінції Алеппо, було вбито 11 мирних жителів, зокрема вісім дітей.

У Сирійському центрі повідомили, що більшість із 11 убитих були переміщені з регіону Афрін, захопленого в 2018 році турецькими військами та їх сирійськими союзниками.

Голова організації Рамі Абдель Рахман додав, що російські літаки також завдали ударів по селищу Кфар Сіджна на південь від Ідліба.

Ілюстрація. Авіаудар по Сирії Народна правда

Тим часом Міністерство оборони Росії повідомило про незначні поранення трьох своїх військових, які нібито здійснювали патрулювання вздовж кордону з Туреччиною 2 грудня. Поранення, згідно з версією відомства, вони отримали в результаті вибуху бомби в прикордонному місті Кобан.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно армія оборони Ізраїлю атакувала десятки цілей у Сирії, що належать іранським силам "Кудс" і армії Башара Асада. Щонайменше два мирні жителі загинули, ще кілька були поранені.

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