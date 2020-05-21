Літаки НАТО перехопили російських бомбардувальників над Чорним морем

У вівторок, 19 травня, літаки повітряної поліції НАТО з Румунії, Болгарії та Туреччини перехопили авіацію Росії над водами Чорного моря.

Як повідомило Об'єднане командування ВПС НАТО у Facebook, два російські бомбардувальники Ту-22 у супроводі двох винищувачів Су-27 прямували в румунський повітряний простір.

Російська авіація нарвалася на винищувачів НАТО

Їм назустріч піднялися два реактивні літаки МіГ-21 ВПС Румунії, які не наближалися до російської авіації, але стежили за нею, рухаючись на південь за декілька миль від берегової лінії.

"Оскільки вони продовжували свій політ поблизу повітряного простору НАТО, винищувачі МіГ-29 ВПС Болгарії також злетіли, патрулюючи за декілька миль від російських літаків", – йдеться в повідомленні.

Пізніше російський літак повернув на схід, прямуючи в повітряний простір Туреччини. Винищувачі TUAF F-16 турецьких ВПС двічі підіймалися, щоб простежити шлях російського літака уздовж південного узбережжя Чорного моря, перш ніж він повернув на північ.

"НАТО сповнений рішучості захистити свій повітряний простір і надіслав чіткий сигнал про свою здатність реагувати", – підкреслили в Об'єднаному командуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після вояжу поблизу американської Аляски російські протичовнові літаки-розвідники Ту-142 засікли в районі західних узбереж Шотландії та Ірландії, а потім над Біскайською затокою.