Літак з Москви затримали в Нью-Йорку через загрозу вибуху

У ніч на понеділок, 7 грудня, в Нью-Йорку (США) пасажирів літака авіакомпанії "Аерофлот" з Москви (Росія) евакуювали після повідомлення про бомбу. В результаті рейс затримали більш ніж на 3,5 години.

Інцидент трапився в в Міжнародному аеропорту ім. Джона Кеннеді, повідомляє видання Fox News. У цей момент на борту знаходилося 250 осіб, їх разом з багажем оглядали з собаками, уточнює ТАСС.

Правоохоронці закривали одну злітно-посадкову смугу, а фахівці оглянули пасажирський літак. Вибухового пристрою на борту не виявили.

"Час з чимось тримали тільки в літаку. На вулиці розбивали людей на групи і перевіряли собакою. Потім всіх запхали в шість автобусів по 50 осіб. Автобуси вивантажували в термінал по одному, тому довелося ще стояти в автобусі хвилин сорок. Зараз всіх пасажирів тримають в терміналі прильоту", – розповіла одна з пасажирок Анастасія.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Туреччині п'яний пасажир напав в літаку на футбольну команду. Подію вдалося зняти на відео.