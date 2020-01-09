"Горів" весь горизонт: спливло нове відео падіння українського літака

У мережі з'явилося нове відео аварії українського лайнера МАУ в Ірані, яка трапилася 8 січня.

Кадри були зняті з салону автомобіля, що проїжджав неподалік, і поширені в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На записі видно, що літак почав стрімко падати, охоплений полум'ям. Після аварії видно яскравий спалах світла, який на час освітив весь горизонт.

Катастрофа літака в Ірані: нові кадри падіння

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео з камер спостереження на будівлі, біля якої впав літак.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!