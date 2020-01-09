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9 січня • оновлено в 20:52
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"Горів" весь горизонт: спливло нове відео падіння українського літака

5.2т
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У мережі з'явилося нове відео аварії українського лайнера МАУ в Ірані, яка трапилася 8 січня.

Кадри були зняті з салону автомобіля, що проїжджав неподалік, і поширені в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На записі видно, що літак почав стрімко падати, охоплений полум'ям. Після аварії видно яскравий спалах світла, який на час освітив весь горизонт.

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Катастрофа літака в Ірані: нові кадри падіння

Катастрофа літака в Ірані: нові кадри падіння

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео з камер спостереження на будівлі, біля якої впав літак.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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