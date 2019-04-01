Літак-вбивця пілотів: розкрилася ще одна моторошна таємниця Другої світової

Німецький ракетний винищувач-перехоплювач Messerschmitt Me 163, який використовували під час Другої світової війни, "вбивав" своїх пілотів.

Про це розповіли на виставці в Німецькому музеї в Мюнхені, передає "Лента.ру". Раніше невідомі неполадки літака виявили на його рентгенівських знімках.

Як з'ясувалося, через дуже велику швидкість, яку повинен був розвивати винищувач, паливо в ньому швидко закінчувалося. Це змушувало пілота часто повертатися на вихідну позицію.

Messerschmitt Me 163

Відзначається, що у ході випробувань літака загинуло безліч пілотів.

Як зазначив куратор авіації музею Андреас Хемпфер, використання літаків було "надзвичайно небезпечним для самих пілотів і виявилося технічним глухим кутом". Причому, через високу смертність винищувачі вважалися "одноразовими".

Messerschmitt Me 163 використовувався під час Другої світової війни. Міг розвивати швидкість до 830 кілометрів на годину. Тривалість польоту становила близько восьми хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше команда дайверів виявила в Кораловому морі, неподалік від узбережжя Австралії бойової авіаносець США часів Другої світової війни USS Wasp.

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