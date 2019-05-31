Літак "Судного дня" США показали зсередини: унікальні фото та відео

Повітряні командні пункти Військово-повітряних сил (ВПС) США E-4B Nightwatch, які нерідко називають літаками "Судного дня" або "кінця світу", показали зсередини.

Відео опублікував телеканал CNBC. "Це щось на зразок резервного Пентагону. Один із таких літаків завжди готовий до польоту 24 години на добу і сім днів на тиждень", — пояснив член екіпажу одного з бортів.

На даний момент у США є чотири повітряні судна, створених на основі далекомагістрального двопалубного широкофюзеляжного пасажирського літака Boeing 747.

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Літак "Судного дня" США CNBC

Відзначається, що вони повинні стати командними пунктами для вищого керівництва США у разі початку ядерної війни.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заявили про успішне завершення ключових випробувань стратегічного безлюдного підводного апарату "Посейдон", який західні ЗМІ охрестили зброєю "Судного дня".

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