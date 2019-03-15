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Літак США влаштував розгромне "бомбардування" на кордоні з Росією: що трапилося

7.7тЧитати матеріал російською

Стратегічний бомбардувальник Boeing B-52H Stratofortress ВВС США наблизився до російських кордонів у районі Балтики.

Це випливає з даних моніторингового ресурсу Plane Radar. Boeing B-52 пролетів біля кордонів Польщі, наблизившись до Калінінградської області.

Stratofortress зімітував бомбардування бази Балтійського флоту.

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Boeing B-52H Stratofortress

Boeing B-52H Stratofortress

Політ бомбардувальника проходив на висоті близько восьми тисяч метрів.

Цей літак може транспортувати навіть ядерну зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Британія, Австралія, Малайзія, Норвегія й Оман призупинили польоти літаків Boeing 737 Max 8 після аварії літака Ethiopian Airlines.

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Місце
США
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Селюки нашли синоним слову "мощно" - разгромно! Лет через 5 станут "человеками"
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Перемогич Зрадич, Мощно идешь нахуй...
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Малахов Егор
Малахов Егор
Загадка для казлоф.....---будут банбить или каншна абизатильна будут банбить казлоф !
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А когда Россия летает у чужих границ это провокация))))))))
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