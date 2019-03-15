Літак США влаштував розгромне "бомбардування" на кордоні з Росією: що трапилося

Стратегічний бомбардувальник Boeing B-52H Stratofortress ВВС США наблизився до російських кордонів у районі Балтики.
Це випливає з даних моніторингового ресурсу Plane Radar. Boeing B-52 пролетів біля кордонів Польщі, наблизившись до Калінінградської області.
Stratofortress зімітував бомбардування бази Балтійського флоту.
Boeing B-52H Stratofortress
Політ бомбардувальника проходив на висоті близько восьми тисяч метрів.
Цей літак може транспортувати навіть ядерну зброю.
16:25 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 15 березня 2019 р
Стратегічний бомбардувальник #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, бортовий номер 61-0009, імітація бомбардування бази Балтійського флоту. #USAF # B52 pic.twitter.com/yzSJIWjXCk
Як повідомляв OBOZREVATEL, Британія, Австралія, Малайзія, Норвегія й Оман призупинили польоти літаків Boeing 737 Max 8 після аварії літака Ethiopian Airlines.
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