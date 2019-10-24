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24 жовтня • оновлено в 10:51
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Літак США "розбомбив" військову базу РФ у Калінінграді

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Бомбардувальник ВПС США Boeing B-52H Stratofortress провів навчальне "бомбардування" бази Балтійського флоту біля російського Калінінграда.

Про це повідомляє PlaneRadar в Тwitter. У ньому відстежують польоти військової авіації. Навчання провів літак з бортовим номером 61-0025 і позивним BRIG01.

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Він вилетів з бази Файрфорд в Великобританії і пронісся на висоті шість тисяч метрів. Швидкість літака при цьому склала 662,8 км/г.

Повідомляється, що до Калінінградської області "Боїнг" наблизився вдень 23 жовтня. Як довго тривало "бомбування" не уточнюється.

Ілюстрація. Boeing B-52H

Ілюстрація. Boeing B-52H

вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше літак Росії мало не протаранив винищувач НАТО. Розгорівся скандал.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Пока бурятские танки наматывают на гусеницы кишки воинов ВСУ по настоящему, украинцы считают перемогой бомбардировку понарошку.
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1
филипп филипыч
филипп филипыч
ПЕРЕМОГА!!! ура!... а не. не так. "перемога"! ухаха))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы продолжают панским xyeм похваляться. Фу. Лoшapы.
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