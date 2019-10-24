Літак США "розбомбив" військову базу РФ у Калінінграді

Бомбардувальник ВПС США Boeing B-52H Stratofortress провів навчальне "бомбардування" бази Балтійського флоту біля російського Калінінграда.
Про це повідомляє PlaneRadar в Тwitter. У ньому відстежують польоти військової авіації. Навчання провів літак з бортовим номером 61-0025 і позивним BRIG01.
Він вилетів з бази Файрфорд в Великобританії і пронісся на висоті шість тисяч метрів. Швидкість літака при цьому склала 662,8 км/г.
Повідомляється, що до Калінінградської області "Боїнг" наблизився вдень 23 жовтня. Як довго тривало "бомбування" не уточнюється.
15:40 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) October 23, 2019
Стратегічний бомбардувальник #Boeing B-52H Stratofortress ВВС США🇺🇸 (2BW | 20BS), бортовий номер 61-0025, позивний # BRIG01, що злетів з авіабази Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford ( #ICAO : #EGVA ) виконує відпрацювання бомбардування бази Балтійського флоту . #USAF # B52 pic.twitter.com/3lJUP6NZkI
Ілюстрація. Boeing B-52H
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше літак Росії мало не протаранив винищувач НАТО. Розгорівся скандал.
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