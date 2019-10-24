Літак США "розбомбив" військову базу РФ у Калінінграді

Бомбардувальник ВПС США Boeing B-52H Stratofortress провів навчальне "бомбардування" бази Балтійського флоту біля російського Калінінграда.

Про це повідомляє PlaneRadar в Тwitter. У ньому відстежують польоти військової авіації. Навчання провів літак з бортовим номером 61-0025 і позивним BRIG01.

Він вилетів з бази Файрфорд в Великобританії і пронісся на висоті шість тисяч метрів. Швидкість літака при цьому склала 662,8 км/г.

Повідомляється, що до Калінінградської області "Боїнг" наблизився вдень 23 жовтня. Як довго тривало "бомбування" не уточнюється.

Ілюстрація. Boeing B-52H вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше літак Росії мало не протаранив винищувач НАТО. Розгорівся скандал.

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