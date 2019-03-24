Літак США провів розвідку біля кордонів Росії: що відомо

Американський літак Boeing RC-135V Rivet Joint був помічений біля кордонів Росії поблизу Калінінградської області.

Як передає РІА "Новости", розвідник пролетів через зону польотної інформації області.

Літак здійснив зліт з авіабази Великобританії і взяв курс у бік Балтійського моря і його узбережжя.

Boeing RC-135V Rivet Joint ABPic

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилося відео "сутички" бомбардувальника США B-52H з російськими винищувачами над Балтійським морем.

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