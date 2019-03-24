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Літак США провів розвідку біля кордонів Росії: що відомо

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Американський літак Boeing RC-135V Rivet Joint був помічений біля кордонів Росії поблизу Калінінградської області.

Як передає РІА "Новости", розвідник пролетів через зону польотної інформації області.

Літак здійснив зліт з авіабази Великобританії і взяв курс у бік Балтійського моря і його узбережжя.

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Boeing RC-135V Rivet Joint

Boeing RC-135V Rivet Joint

ABPic

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилося відео "сутички" бомбардувальника США B-52H з російськими винищувачами над Балтійським морем.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну и что?...обыденность
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