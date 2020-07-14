Літак Ryanair екстрено сів у Лондоні: на борту повідомили про бомбу. Фото
Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair екстрено посадили у столиці Великобританії. У туалеті на борту виявили записку з повідомленням про бомбу.
Лайнер приземлився в Лондоні 13 липня у супроводі винищувачів, повідомляє BBC. Відзначається, що інцидент стався з рейсом FR1902 "Краків – Дублін".
Пілот передав сигнал SOS, після чого два винищувачі RAF Typhoon британських ВПС супроводили літак до аеропорту Станстед. Після посадки Boeing відбуксирували на віддалену стоянку, всіх пасажирів евакуювали.
У пресслужбі Ryanair повідомили, що судно і пасажирів почала перевіряти поліція Великобританії. Про результати пошуку вибухівки поки інформація не надходила. Пасажирів у Дублін планують відправити запасним літаком.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Криму екстрено сів Boeing з 200 пасажирами на борту.