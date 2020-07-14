Літак Ryanair екстрено сів у Лондоні: на борту повідомили про бомбу. Фото

Карина Бондаренко Світ 07:04, 14.07.2020 Оновлено: 07:18, 14.07.2020

Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair екстрено посадили у столиці Великобританії. У туалеті на борту виявили записку з повідомленням про бомбу.

Лайнер приземлився в Лондоні 13 липня у супроводі винищувачів, повідомляє BBC. Відзначається, що інцидент стався з рейсом FR1902 "Краків – Дублін".

Пілот передав сигнал SOS, після чого два винищувачі RAF Typhoon британських ВПС супроводили літак до аеропорту Станстед. Після посадки Boeing відбуксирували на віддалену стоянку, всіх пасажирів евакуювали.

Літак Ryanair екстрено сів у Лондоні
BBC

У пресслужбі Ryanair повідомили, що судно і пасажирів почала перевіряти поліція Великобританії. Про результати пошуку вибухівки поки інформація не надходила. Пасажирів у Дублін планують відправити запасним літаком.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Криму екстрено сів Boeing з 200 пасажирами на борту.

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