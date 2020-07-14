Літак Ryanair екстрено сів у Лондоні: на борту повідомили про бомбу. Фото

Літак Ryanair екстрено сів у Лондоні через повідомлення про бомбу. uvidpustku.com

Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair екстрено посадили у столиці Великобританії. У туалеті на борту виявили записку з повідомленням про бомбу.

Лайнер приземлився в Лондоні 13 липня у супроводі винищувачів, повідомляє BBC. Відзначається, що інцидент стався з рейсом FR1902 "Краків – Дублін".

Пілот передав сигнал SOS, після чого два винищувачі RAF Typhoon британських ВПС супроводили літак до аеропорту Станстед. Після посадки Boeing відбуксирували на віддалену стоянку, всіх пасажирів евакуювали.

Літак Ryanair екстрено сів у Лондоні BBC

У пресслужбі Ryanair повідомили, що судно і пасажирів почала перевіряти поліція Великобританії. Про результати пошуку вибухівки поки інформація не надходила. Пасажирів у Дублін планують відправити запасним літаком.

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