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Літак Росії мало не протаранив винищувач НАТО: розгорівся скандал

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У НАТО назвали "небезпечним маневром" інцидент над Балтійським морем, у ході якого російський винищувач ледь не врізався в траєкторію літака Альянсу, "проганяючи" його від лайнера міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це з посиланням на заяву представника Північноатлантичного альянсу в середу, 14 серпня, повідомив телеканал CNN.

"Літак Ту-214 мав план польоту, ідентифікував себе і відповів повітряній диспетчерській службі. Два літаки супроводу Су-27 летели без плану польоту, їх транспондери були вимкнені, і вони не розмовляли з авіадиспетчерами. Це може поставити під загрозу цивільні і військові літаки , що діють у цьому районі", – заявили в НАТО.

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Літак Росії мало не протаранив винищувач НАТО

Літак Росії мало не протаранив винищувач НАТО

Скріншот з відео

Представник Альянсу зазначив, що про те, хто саме перебував на борту російського літака, відомо не було.

"Після того, як була проведена оцінка намірів, два винищувачі F-18 повернули вліво, щоб віддалитися від літака, на перехоплення якого вони вилетіли. Незадовго до цього один з російських винищувачів Су-27 також повернув вліво і майже перетнув курс польоту одного з F -18 небезпечним чином", – підкреслив він.

"Завдяки швидкій і професійній реакції пілота F-18 потенційно небезпечна ситуація для обох літаків була виключена", – додали в НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Сергій Шойгу
Теги
НАТО Росія
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Опять вукраинцы навалили себе в шаровары.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Незалежные! Признайтесь шопотом, а ведь СУшка то - великолепна!
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
По сути российский истребитель пинком отогнал наглую натовскую псину от гражданского самолета.
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