Літак РФ прорвався через кордон Естонії

Російський літак без дозволу перетнув повітряні кордони Естонії, вперше в цьому році порушивши повітряний простір країни.
Інцидент трапився 10 червня в районі Фінської затоки. Про це з посиланням на Міністерство оборони Естонії повідомляє ERR.
Зокрема, літак РФ Ту-204-300 без будь-якого дозволу перетнув повітряні кордони країни поблизу острова Вайндло. У небі він перебував приблизно хвилину.
Літак РФ вторгся у повітряний простір Естонії
Зазначається, що танспордер літака був увімкнений, проте план польоту був відсутній. Водночас пілоти російського повітряного судна не підтримували радіозв'язок із диспетчерською службою Естонії.
У Міноборони країни підкреслюють, що того ж дня викликали посла РФ, вручивши йому ноту щодо інциденту.
Карта
rus.err.ee
Підкреслюється, що це перший у 2020 році випадок порушення російськими літаками повітряного кордону Естонії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Військово-повітряні сили Британії 2 червня перехопили російський військовий літак Іл-20 над Балтійським морем.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!