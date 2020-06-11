Літак РФ прорвався через кордон Естонії

Російський літак без дозволу перетнув повітряні кордони Естонії, вперше в цьому році порушивши повітряний простір країни.

Інцидент трапився 10 червня в районі Фінської затоки. Про це з посиланням на Міністерство оборони Естонії повідомляє ERR.

Зокрема, літак РФ Ту-204-300 без будь-якого дозволу перетнув повітряні кордони країни поблизу острова Вайндло. У небі він перебував приблизно хвилину.

Літак РФ вторгся у повітряний простір Естонії

Зазначається, що танспордер літака був увімкнений, проте план польоту був відсутній. Водночас пілоти російського повітряного судна не підтримували радіозв'язок із диспетчерською службою Естонії.

У Міноборони країни підкреслюють, що того ж дня викликали посла РФ, вручивши йому ноту щодо інциденту.

Карта rus.err.ee

Підкреслюється, що це перший у 2020 році випадок порушення російськими літаками повітряного кордону Естонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Військово-повітряні сили Британії 2 червня перехопили російський військовий літак Іл-20 над Балтійським морем.

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