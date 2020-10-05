"Літак Путіна" таємно прибув із Москви до Єревану

Пасажирський літак Іл-96-300 спеціального льотного загону "Росія" 5 жовтня прибув із Москви до Єревану через повітряний простір Туреччини.

Як повідомили декілька Telegram-каналів, приземлення борту було зафіксовано на сайті Flightradar24 (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

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Відомо, що повітряні судна з авіапарку спеціального льотного загону "Росії" перевозять російських президентів.

Водночас, за повідомленням Telegram-каналу "Пул N3", прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що нічого не знає ні про прибуття літака, ні про те, хто на ньому прилетів.

"Я не маю такої інформації", – сказав журналістам представник Кремля у відповідь на прохання уточнити, хто і навіщо відправився в Єреван на літаку спеціального льотного загону.

"Літак Путіна" прибув до Єревану із Москви через повітряний простір Туреччини. Flightradar24

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Карта щодо ситуації в Нагірному Карабасі

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня вірменський прем’єр Нікол Пашинян підтвердив можливість залучення Збройних сил Росії до протистояння його країни з Азербайджаном в Нагірному Карабасі.