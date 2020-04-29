Головна Новини
29 квітня • оновлено в 05:40
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Літак пливе? Мережу спантеличила нова оптична ілюзія

Читати матеріал російською

Мешканка Нової Зеландії зазнвмкувала корабель, що "пливе" над поверхнею води. Це виявилося не оптичною ілюзією, а досить рідкісним природним явищем.

Про це пише Daily Mail. На кадрах круїзне судно "парило" над поверхнею води (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я зняла оптичний феномен, через який здається, ніби корабель пливе по повітрю", – написала Моніка.

Скріншот

Скріншот

Унікальне природне явище, яке називається "Фата Моргана", являє собою процес, коли в нижніх шарах атмосфери через різницю температур з'являється кілька шарів повітря різної щільності. Не останню роль відіграє заломлення світла і відстань до об'єкта, що спостерігається. Зазвичай подібне можна помітити з об'єктами, які знаходяться далеко.

"Фата" в перекладі з латині означає "фея", а Моргана – чарівниця з легенди про короля Артура, посилаючись на ідею, що міражі були зображеннями, створеними чаклунством, щоб заманити моряків на смерть.

У 2012 році британський історик і автор Тім Малтін запропонував теорію про те, що айсберг, який потопив Титанік, міг бути затінений Фата Морганою, поки не стало надто пізно, щоб уникнути небезпеки.

На його думку, спотворення вночі 14 квітня могло призвести до того, що вода за айсбергом "нахилилася" над об'єктом і створила помилковий горизонт, що приховує айсберг від спостерігачів корабля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті з'явилося п'ять загадкових оптичних ілюзій, які викликають чимало запитань.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 212 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавирусу.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги