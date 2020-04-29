Літак пливе? Мережу спантеличила нова оптична ілюзія

Мешканка Нової Зеландії зазнвмкувала корабель, що "пливе" над поверхнею води. Це виявилося не оптичною ілюзією, а досить рідкісним природним явищем.

Про це пише Daily Mail. На кадрах круїзне судно "парило" над поверхнею води (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я зняла оптичний феномен, через який здається, ніби корабель пливе по повітрю", – написала Моніка.

Скріншот

Унікальне природне явище, яке називається "Фата Моргана", являє собою процес, коли в нижніх шарах атмосфери через різницю температур з'являється кілька шарів повітря різної щільності. Не останню роль відіграє заломлення світла і відстань до об'єкта, що спостерігається. Зазвичай подібне можна помітити з об'єктами, які знаходяться далеко.

"Фата" в перекладі з латині означає "фея", а Моргана – чарівниця з легенди про короля Артура, посилаючись на ідею, що міражі були зображеннями, створеними чаклунством, щоб заманити моряків на смерть.

У 2012 році британський історик і автор Тім Малтін запропонував теорію про те, що айсберг, який потопив Титанік, міг бути затінений Фата Морганою, поки не стало надто пізно, щоб уникнути небезпеки.

На його думку, спотворення вночі 14 квітня могло призвести до того, що вода за айсбергом "нахилилася" над об'єктом і створила помилковий горизонт, що приховує айсберг від спостерігачів корабля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті з'явилося п'ять загадкових оптичних ілюзій, які викликають чимало запитань.

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