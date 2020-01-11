Літак МАУ могли прийняти за ворожий об'єкт США: резонансні дані

Іран міг переплутати літак МАУ з ворожим американським об'єктом і знищити його.

Про це пише The Guardian. Відзначається, що 8 січня о 6:15 ранку в районі аеропорту Тегерана американська система раннього виявлення пусків балістичних ракет зафіксувала характерні особливості знову запущених ракет.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

Після цього супутники США нібито показують дані про інфрачервоний спалах – вибух.

"Очевидно, іранський гарнізон, що знаходиться на захід від аеропорту, прийняв літак за ворожий американський об'єкт", – сказано в публікації.

Відзначимо, що СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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