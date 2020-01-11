Літак МАУ могли прийняти за ворожий об'єкт США: резонансні дані

Іран міг переплутати літак МАУ з ворожим американським об'єктом і знищити його.
Про це пише The Guardian. Відзначається, що 8 січня о 6:15 ранку в районі аеропорту Тегерана американська система раннього виявлення пусків балістичних ракет зафіксувала характерні особливості знову запущених ракет.
Катастрофа літака МАУ в Ірані
Після цього супутники США нібито показують дані про інфрачервоний спалах – вибух.
"Очевидно, іранський гарнізон, що знаходиться на захід від аеропорту, прийняв літак за ворожий американський об'єкт", – сказано в публікації.
Відзначимо, що СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Канада, США і Великобританія заявили, що літак, можливо, був збитий іранською ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія країн Заходу не виключається, але поки не підтверджена.
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