Катастрофа літака МАУ: Іран визнав, що не може розшифрувати "чорні ящики"

Український Boeing 737, який зазнав катастрофи в Ірані 8 січня, був збитий з північного боку двома ракетами класу "земля-повітря" ближнього радіусу дії Тор-М1 через три хвилини після зльоту.
Про це передає Bellingcat із посиланням на звіт про розслідування Організації цивільної авіації Ірану. Літак зник із допоміжного радара о 6:15 та з головних систем спостереження о 6:18 ранку (вилетів о 6:12 за місцевим часом). Зв'язок із авіадиспетчером пілоти втратили на висоті 2469 метрів.
При цьому в звіті вказується, що Іран не має необхідного обладнання для розшифровки "чорних ящиків", оскільки французькі й американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися відправити техніку в країну.
Витягнутий реєстратор польоту і бортовий самописець, як сказано в документі, є "одними з найбільш передових пристроїв свого роду в світі". У Ірану немає засобів для їх декодування.
Іран підготував звіт про збитий літак МАУ
Колаж
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше Іран погодився відправити самописці для розшифровки до Франції. Чому комісія передумала, не уточнили.
Україна направила повторний запит Ірану про видачу "чорних ящиків". Попереднє прохання Тегеран проігнорував.
19 січня голова іранської комісії з розслідування аварії заявив, що країна почала самостійно розшифровувати "чорні ящики" зі збитого Boeing 737.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".