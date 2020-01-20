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21 січня • оновлено в 02:26
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Катастрофа літака МАУ: Іран визнав, що не може розшифрувати "чорні ящики"

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Український Boeing 737, який зазнав катастрофи в Ірані 8 січня, був збитий з північного боку двома ракетами класу "земля-повітря" ближнього радіусу дії Тор-М1 через три хвилини після зльоту.

Про це передає Bellingcat із посиланням на звіт про розслідування Організації цивільної авіації Ірану. Літак зник із допоміжного радара о 6:15 та з головних систем спостереження о 6:18 ранку (вилетів о 6:12 за місцевим часом). Зв'язок із авіадиспетчером пілоти втратили на висоті 2469 метрів.

При цьому в звіті вказується, що Іран не має необхідного обладнання для розшифровки "чорних ящиків", оскільки французькі й американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися відправити техніку в країну.

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Витягнутий реєстратор польоту і бортовий самописець, як сказано в документі, є "одними з найбільш передових пристроїв свого роду в світі". У Ірану немає засобів для їх декодування.

Іран підготував звіт про збитий літак МАУ

Іран підготував звіт про збитий літак МАУ

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
Bellingcat МАУ розбився літак
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