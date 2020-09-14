Літак Лукашенка вилетів до Путіна в Сочі. Відео

Літак президента Білорусі Олександра Лукашенка вилетів з Мінська в Сочі, де пройде зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.
"Перший полетів на переговори", – написав близький до пресслужби Лукашенка Telegram-канал "Пул первого" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як повідомила раніше пресслужба президента РФ, в ході саміту в Сочі "мається на увазі обговорити ключові питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва".
Особливу увагу, за інформацією російської сторони, "планується приділити реалізації великих спільних проектів в торговельно-економічній, енергетичній та культурно-гуманітарній сферах, а також перспективам просування інтеграційних процесів в рамках Союзної держави".
При цьому прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков уточнив, що ні підписання документів, ні спільної пресконференції за підсумками переговорів Лукашенка і Путіна не заплановано.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Путін 30 серпня провів п'яту з початку протестів в Білорусі телефонну розмову з Лукашенком, в ході якої привітав його з днем народження і запросив для зустрічі в Москву.
А 18 серпня в Мінську приземлився літак, який нібито належить ФСБ РФ. Цей факт пов'язали з можливим плануванням польоту в країну президента РФ Володимира Путіна.
Також стало відомо, що молодший син Лукашенка Микола забрав документи з ліцею Білоруського державного університету. За словами інсайдерів, тепер 16-річний хлопець нібито буде вчитися в престижній школі в Москві.
8 вересня Лукашенко дав велике інтерв'ю російським топпропагандистам. У ньому він сказав, що його повалення матиме руйнівні наслідки, мовляв, "якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія".
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