Літак Лукашенка вилетів до Путіна в Сочі. Відео

Літак президента Білорусі Олександра Лукашенка вилетів з Мінська в Сочі, де пройде зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Перший полетів на переговори", – написав близький до пресслужби Лукашенка Telegram-канал "Пул первого" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомила раніше пресслужба президента РФ, в ході саміту в Сочі "мається на увазі обговорити ключові питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва".

Особливу увагу, за інформацією російської сторони, "планується приділити реалізації великих спільних проектів в торговельно-економічній, енергетичній та культурно-гуманітарній сферах, а також перспективам просування інтеграційних процесів в рамках Союзної держави".

При цьому прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков уточнив, що ні підписання документів, ні спільної пресконференції за підсумками переговорів Лукашенка і Путіна не заплановано.

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