Літак Лукашенка відмовилися обслуговувати в Німеччині

У Німеччині робітники Lufthansa Technik зажадали від керівництва компанії відмовитися від обслуговування літака невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомляє видання "Наша Ніва", після того, як 13 жовтня Boeing 737 із реєстраційним номером EW-001PA приземлився в аеропорту Фульсбюттель, профспілка поширила заяву про те, що борт належить тому, хто "віддав наказ стріляти в білоруських демонстрантів".

"Це літак того самого Лукашенка, який віддав наказ стріляти в демонстрантів у Білорусі. Ми, профспілкові активісти кампанії Lufthansa Technik, не забуваємо нашу давню традицію міжнародної солідарності і стоїмо пліч-о-пліч із білоруськими робітниками", – йдеться в заяві.

Також робітники LufthansaTechnik озвучили низку вимог до білоруського уряду, заявивши про відставку Лукашенка і необхідність проведення справжніх демократичних виборів.

"Ми вимагаємо звільнення всіх політичних в'язнів і негайного відновлення на посадах тих колег, які втратили роботу! Ми вимагаємо, щоб всі робітники могли вільно об’єднуватися в незалежні профспілки!" – написали вони.

Також нагадали, що 31 рік тому в їхній компанії була схожа ситуація. Тоді робітники відмовилися обслуговувати літак глави Румунії Ніколае Чаушеску незадовго до його падіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз ухвалив політичне рішення про введення санкцій проти Олександра Лукашенка. Відповідні рішення підтримали міністри закордонних справ 27 країн ЄС.