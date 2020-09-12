Лісові пожежі в Каліфорнії викликали вогняний смерч. Відео

Бурхливі лісові пожежі в Каліфорнії (США) викликали величезний вогняний вихор, що спонукало Національну метеорологічну службу опублікувати перше в історії попередження про смерч, породжений вогнем.

Відео небезпечного явища опублікував канал ABC7. Вогняні смерчі є одними з найбільш рідкісних погодних явищ на Землі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За даними метеорологів NWS, місцевим жителям слід триматися подалі від небезпечних районів, де можливі вогняні торнадо і сильні пориви вітру. Триває евакуація жителів будинків на північ від Лос-Анджелеса.

Відзначимо, з середини серпня на заході США вирують масштабні лісові пожежі. Найбільше від вогню постраждала Каліфорнія і Орегон. Там понад 400 тисяч гектарів земель повністю випалені вогнем.

Пожежі знищили тисячі будинків, загинули щонайменше 25 осіб. Десятки зникли безвісти, зокрема, в округах Джексон, Лейн і Марін. Сорок тисяч жителів штату евакуювали. Загалом, можуть евакуювати близько півмільйона людей.

Пожежі виникли через спеку та сильний вітер, який сприяв поширенню вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 13 серпня масштабна лісова пожежа виникла в Національному заповіднику Анджелес Південної Каліфорнії (США). Він знищив понад 4 тисячі гектарів території.